Drive-Thru da Oração leva mensagem de fé e de esperança em Aquidauana

Divulgação

Na manhã do último sábado (7), fiéis da igreja Aliançados Aquidauana, realizaram um serviço de “drive-thru” de oração, na rua Estevão Alves Correia. As orações eram realizadas em tendas.

Os motoristas entravam no corredor montado com cones e em baixo das tendas, estacionavam o veículo e recebiam oração e palavras direcionadas pelos profetas, em poucos minutos já partiam para seus destinos.



Os fiéis que participaram do evento contam que quem passa pelo drive-thru não sai o mesmo. “Teve quem saísse emocionado, foi um momento de comunhão”.

Este projeto deve ser repetido no próximo mês e é aberto ao público.