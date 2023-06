Duas apostas de MS faturam R$ 52 mil na quina da Mega-Sena

Sorteio da Mega-Sena

Uma aposta simples de Campo Grande e um bolão de Dourados, cidade a 251 quilômetros, faturaram R$ 52.271,28 ao acertar cinco dos seis números sorteados pela Mega-Sena durante a noite desta quarta-feira, 31. As dezenas sorteadas no concurso 2.597 foram: 14 - 26 - 34 - 54 - 56 - 58.

De acordo com o rateio fornecido pela Loterias Caixa, a aposta campo-grandense foi registrada pelo aplicativo oficial da loteria. Já o bolão douradense de oito cotas foi preenchido na Lotérica Nippon, localizada na Vila Corumbá. Cada sortudo deve receber R$ 6,5 mil do prêmio recebido.

Outros sorteios - O concurso 2.475 da Lotomania teve uma aposta premiada no Estado. Um sortudo de Nova Andradina, cidade a 298 km, faturou R$ 19.954,44 ao acertar 19 dos 20 números sorteados.

No âmbito nacional, uma aposta de Bonito (PA) acertou todos os números e faturou R$ 4,6 milhões. Os números sorteados foram: 05 - 06 - 10 - 15 - 16 - 18 - 21 - 27 - 29 - 33 - 34 - 41 - 42 - 47 - 50 - 56 - 63 - 71 - 83 - 99.

A Lotofácil acumulou e pode pagar até R$ 3,8 milhões no próximo sorteio. Os números do concurso 2.826 foram: 01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 09 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23.

Como jogar - Para participar do sorteio, é preciso apostar de 6 a 15 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa ou na página da Caixa na internet. As apostas podem ser feitas até as 18h (de MS), tanto em casas lotéricas quanto nos canais eletrônicos. A aposta mínima custa R$ 5.

O rateio de todos os concursos podem ser consultados na página oficial da estatal. Clique aqui e acesse.