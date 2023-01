Duas mulheres morrem e crianças ficam em estado grave após acidente na MS-306

Veículo ficou destruído após colisão / (Foto: Corino Alvarenga)

Duas mulheres, que ainda não foram identificadas, morreram em um acidente na MS-306, em Cassilândia, na manhã desta segunda-feira (16). Duas crianças foram socorridas em estado grave.

A colisão envolveu um Fiat Pálio e um Creta, a cerca de 14 quilômetros da cidade, segundo informações preliminares do site Cassilândia Urgente. As crianças foram levadas ao hospital do município.

Sete pessoas se envolveram na colisão entre os veículos, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária. O socorro foi feito pela equipe da concessionária Way-306.

Por enquanto não há detalhes do que motivou o acidente.