Duas pessoas ficaram feridas após caírem de moto

Divulgação/CBMMS

Na madrugada deste sábado (14), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um acidente na Avenida Gaturama. O condutor e a passageira caíram de moto e apresentaram ferimentos leves.

O condutor, de 22 anos, foi encontrado consciente e orientado, com ferimentos leves nos braços e pernas, com cortes no rosto e na cabeça. A passageira, de 21 anos, estava com falta de ar e c dores na lombar, os Bombeiros suspeitavam de hemorragia interna, ferimentos abrasivos nos braços e pernas.

A viatura de resgate, após os devidos procedimentos, encaminhou as vítimas até o pronto-socorro.