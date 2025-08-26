Duas pessoas morrem em acidente grave na BR-262

Ribas Ordinário

Duas pessoas morreram no início da tarde desta terça-feira (26) em um acidente na BR-262, no trecho que liga Ribas do Rio Pardo a Campo Grande.

Conforme as primeiras informações, a colisão envolveu um caminhão baú e uma carreta carregada com calcário. Equipes de resgate estão no local, mas as vítimas ainda não foram identificadas.

O trânsito está completamente interditado na região devido à gravidade da ocorrência.

