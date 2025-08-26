Duas pessoas morrem em acidente grave na BR-262

O trânsito está completamente interditado na região devido à gravidade da ocorrência
Ribas Ordinário
Duas pessoas morreram no início da tarde desta terça-feira (26) em um acidente na BR-262, no trecho que liga Ribas do Rio Pardo a Campo Grande.
Conforme as primeiras informações, a colisão envolveu um caminhão baú e uma carreta carregada com calcário. Equipes de resgate estão no local, mas as vítimas ainda não foram identificadas.
O trânsito está completamente interditado na região devido à gravidade da ocorrência.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cidades
O atendimento acontece de 9 a 11 de setembro
Economia
Iniciativa do Governo Federal visa beneficiar agricultores familiares com microcrédito produtivo e juros baixos
Polícia
PRF apreende 128 quilos da droga durante fiscalização
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS