É oficial: Organização Mundial de Saúde declara fim da pandemia da covid-19

O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou, esta sexta-feira, dia 5, que a pandemia da covid-19 chegou ao fim, passados três anos.

"É, com grande esperança, que declaro o fim da covid-19 como uma emergência de saúde global. No entanto, isto não significa que a covid-19 tenha deixado de ser uma ameaça para a saúde a nível global. Na semana passada, a covid-19 tirou uma vida a cada três minutos e estas são apenas as mortes de que temos conhecimento", afirmou Tedros Ghebreyesus, numa conferência de imprensa.

O líder da OMS acrescentou ainda que, na reunião de quinta-feira, o Comitê de Emergência aconselhou que esta classificação, que estava em vigor desde o dia 11 de março de 2020, fosse alterada "para um nível mais baixo de alarme", acabando com o estatuto de emergência de saúde global.