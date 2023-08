Eduardo Riedel busca por recursos para a proteção do Pantanal, nos EUA

Conforme a agenda do governador, acontecerá reuniões junto a representantes do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e da Universidade de Colúmbia.

Eduardo Riedel (PSDB), governador de Mato Grosso do Sul, cumpre agenda nos Estados Unidos dos dias 31 de agosto à 2 de setembro, onde buscará recursos para a preservação do Pantanal e recuperação da bacia do Rio Taquari. Riedel quer 400 milhões de dólares, em apoio ao bioma pantaneiro.

Eduardo Riedel participará, além do encontro entre as instituições financeiras mundiais, do evento “lide Brazil Development”, organizado pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, que conta com a participação de empresários, investidores e, pelo menos, 16 governadores brasileiros.

Segundo o governo, entre as pautas a serem discutidas estão o financiamento de projetos que visam a proteção do Pantanal sul-mato-grossense. Serão apresentadas a criação do Fundo do Pantanal, com previsão de investimento de US$ 200 milhões.

Já para a região do Alto Taquari, Riedel irá discutir outro aporte, também de US$ 200 milhões.

Os recursos para a preservação do Pantanal já foram avaliados pelo governo federal, que apoia as negociações para obtenção junto aos bancos internacionais.

Conforme o Executivo estadual, a União, por meio do Ministério da Agricultura, possui cerca de US$ 1,2 bilhão para incentivos às boas práticas agropecuárias, inclusive, em Mato Grosso do Sul.

Riedel defende os recursos como uma forma de assegurar a permanência do homem e da mulher pantaneira, além de incrementar o desenvolvimento sustentável e fomentar o turismo.

