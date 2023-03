Égua 'Nevinha' é resgatada pelos bombeiros após cair em buraco durante chuva

Animal caiu no local e ficou preso

Uma égua, aparentemente prenha, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, na tarde de sábado (11), após cair em um buraco aberto há dias. O socorro ainda aconteceu durante o temporal, na Rua Giovane Toscano de Brito com a Izabel Arruda Leite, em Aquidauana.

Por volta das 15h, o animal caiu no local que estava há dias, o matagal acabou escondendo a erosão e o animal caiu quando pastava. A família ficou desesperada devido ao apreço pela égua, acionando os bombeiros.

"Meus agradecimentos ao CBMMS, pois os sargentos Genova, Edilei e Andreia chegaram rapidamente ao local, tentaram a retirada, mas foi necessária uma máquina para removê-la. Também os agradecimentos à prefeitura de Aquidauana, que no sábado à tarde, já encaminhou uma máquina até lá, rapidamente, e com a graça de Deus, retiraram a égua. Detalhe: isso tudo em meio àquela chuva generosa na tarde de sábado, todos encharcados da chuva, mas felizes com o desfecho", disse Arielle Santana.

A égua sofreu ferimentos e com dificuldade de andar; a família está providenciando exames veterinários, mas ela está aparentemente bem. "Fica aqui os meus agradecimentos à equipe do Corpo de Bombeiros, em especial aos sargentos, pois quando liguei, foram eficientes e chegaram rápido ao local, além da sensibilidade com a situação toda. Acredito que é muito importante ressaltarmos o trabalho destes profissionais incríveis".