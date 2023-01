Em 1 ano, acessos aos serviços da CNH Ágil tiveram aumento de 64,33%

Quando essa ferramenta digital foi disponibilizada à população, em 2018, foram 10.279 procedimentos / Divulgação

A criação de ferramentas digitais está facilitando a vida dos usuários do Detran-MS e agilizando os atendimentos. No último ano, houve um aumento de 64,33% nos acessos aos serviços da CNH Ágil.

O diretor-presidente do Detran/MS, Rudel Trindade, explicou que praticamente todos os serviços do Departamento Estadual de Trânsito estão disponíveis às pessoas por meio das plataformas digitais. “Mato Grosso do Sul hoje é praticamente um Governo Digital, na época em que era secretário o atual governador Eduardo Riedel criou o MS Digital, e hoje estamos com 95% dos nossos serviços feitos pelo meio digital. Então, você vai fazer a renovação da sua CNH, primeira coisa é entrar no site do Detran (Meu Detran), imprimir, pagar as taxas e ali mesmo faz o seu agendamento”, afirmou.

Rudel Trindade reforçou ser necessário atualizar os dados não só do proprietário, do condutor, mas também dos veículos. No caso de uma autuação, por exemplo, é o utilizado o cadastro do veículo, e caso o endereço esteja desatualizado o proprietário pode ficar sabendo da autuação somente durante uma abordagem no trânsito, o que pode gerar um certo transtorno.

O presidente do Detran lembrou ainda que pelo site mesmo o usuário agenda a data, o horário e o local (uma das agências do Detran/MS) onde quer fazer o exame médico para fazer ou renovar a CNH. É o único momento durante todo o procedimento que será necessário o atendimento presencial.

E os serviços relacionados ao documento emitido para o condutor estão entre os mais procurados. A quantidade de carteiras de habilitação emitidas pelo canal digital CNH Ágil aumentou 64,33% no ano passado, comparado com o registrado em 2021 – de 57.367 em 2021 para 94.275 em 2022. Quando essa ferramenta digital foi disponibilizada à população, em 2018, foram 10.279 procedimentos.

CNH vencidas

Em Mato Grosso do Sul existem cerca de 280 mil CNHs vencidas, o que corresponde a 20% do total, sendo 10% no grupo de atraso de um mês a cinco anos. Outros 10% estão há mais de cinco anos sem serem renovadas. A renovação deve ser feita até 30 dias após o vencimento. Dirigir com a habilitação vencida resulta na aplicação de multa de R$ 293,00 e 7 pontos na carteira de habilitação.