Em 4 dias de trabalho, equipes do Detran restabelecem sinalização em Corumbá

Porto Geral em Corumbá / Foto: Divulgação

Após prestar apoio durante quatro dias na cidade de Corumbá, após ser atingida por uma tempestade na última terça-feira, 12, as equipes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) que integraram a força tarefa de recuperação dos danos, começaram a retornar para Campo Grande sexta-feira, 15.

Agentes de fiscalização e técnicos foram até a cidade branca auxiliar na organização do trânsito. Corumbá foi atingida por temporal que deixou rastro de destruição na cidade, e provocou a morte de uma criança.

Os ventos de mais de 100km/h deixaram sinalizações destruídas com 21 semáforos inoperantes ou com algum tipo de problema no funcionamento.

Com trabalhando realizado nos três períodos - manhã, tarde e noite -, as equipes conseguiram colocar em funcionamento todos os equipamentos. Pequenos ajustes serão realizados pela Agência Regional do Detran-MS, que manterá o apoio necessário no cidade.

Os agentes de fiscalização e técnicos foram recebidos pelo prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, que agradeceu o auxílio e destacou a importância das equipes no município.

“O auxílio dos profissionais à população corumbaense foi muito importante uma vez que estão desempenhando papel fundamental na proteção da vida e da integridade física de todos usuários das vias públicas. Agradecemos o apoio do Detran-MS, por intermédio do diretor-presidente Rudel Trindade que nos atendeu rapidamente”.