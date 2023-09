Em 4 dias, PRF registrou 6 mortes nas rodovias federais

Um terço dos acidentes envolvendo veículos pesados são causados por ultrapassagens imprudentes, segundo a PRF / Jornal O Pantaneiro

Durante o feriado da Independência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 4 acidentes, um acidente grave deixou três pessoas feridas, no trecho da rodovia que liga Anastácio à Corumbá. A região do Pantanal não registrou fatalidades nas BRs, segundo a PRF.

Já no que diz respeito ao balanço estadual, os dados indicam que 6 pessoas morreram, durante o feriado. Foram 27 acidentes registrados e, destes, sete foram considerados graves, com 22 pessoas feridas ao todo.

Segundo a PRF, o número de acidentes diminuiu no feriado do dia da Independência, se comparado ao feriado de Corpus Christi, de 7 a 11 de junho, quando foram registrados 38 acidentes, 8 graves, com 45 pessoas feridas. Em contrapartida, o número de óbitos não diminuiu, sendo que 6 pessoas morreram no feriado anterior.

Autuações

O balanço da Operação da PRF indica que o órgão flagrou 135 condutores e passageiros sem o cinto de segurança; 22 crianças estavam sendo transportadas fora do dispositivo de segurança e 355 ultrapassagens indevidas foram notificadas. Ao todo, foram 1.918 autuações registradas pelos agentes.

No que diz respeito à direção sob efeito de álcool, a polícia informa que foram realizados 2,463 testes de bafômetro e, destes, 38 pessoas foram flagradas dirigindo após consumir álcool.

No combate ao crime, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1.880 Kg maconha, 5 Kg de

cocaína, além de 9.380 maços de cigarros contrabandeados. Três veículos com registros de roubo/furto foram recuperados e 31 pessoas detidas durante o período da operação.