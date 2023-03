Bebê 'gigante' com mais de 5 kg nasce em Anastácio e pega mãe de surpresa

Mãe e bebê passam bem / Redes Sociais

Nasceu em Anastácio, nesta terça-feira, 28, um bebê pesando 5,510 quilos e 55 medindo centímetros. Sara, a oitava filha de Sebastiana Souza, pegou a todos de surpresa. “Não esperava ser tão grande assim”. A pequena chegou ao mundo de parto nomal, na maternidade do Hospital Abramastácio.

Um enfermeiro chegou a comentar que o caso é algo pouco incomum, o médico que atendeu as duas disse que tudo correu tudo bem e que as duas estão com saúde.