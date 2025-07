Em Aquidauana, asfalto na Vila Icaray e Bairro Alto de olho em nova entrada 

Prefeito Mauri assina ordem de serviço ao lado do Deputado Federal Beto Pereira e vereador Montana / (Foto Leandro Lima/O Pantaneiro)

O município de Aquidauana está colhendo, agora, frutos do que foi pensado e projetado nos últimos quatro anos. A obra de pavimentação asfáltica e drenagem, lançada na manhã deste sábado, para ruas da Vila Icaray e do Bairro Alto, faz parte de uma visão administrativa de olho no futuro, como preparação para a implantação de uma nova entrada para a cidade.

Primeira obra do prefeito Mauro do Atlântico: asfalto e drenagem na Vila Icaeray e Bairro Alto (Foto Leandro Lima/ O Pantaneiro)

Primeira obra

O prefeito Mauro Luiz Batista, o Mauro do Atlântico, deixou claro isso em sua entrevista, concedida ao Jornal O Pantaneiro. “O bairro Icaray é um bairro, hoje, estratégico, porque ele se tornará a região onde passará a principal entrada. Nós vamos fazer uma avenida muito bonita, nós estamos trabalhando nesse sentido”.

Ele, sempre ao lado da esposa, mostrou sua satisfação do lançamento da primeira obra de sua administração ser desta envergadura. E solicitou ao deputado Beto, recursos para infraestrutura das ruas não contempladas nesta primeira etapa.

O deputado Federal Beto Pereira, reforçou este pensamento. O valor total da obra, é de R$ 11,6 milhões, R$ 7 milhões oriundos de emenda parlamentar de seu mandato. Outros R$ 2,9 milhões de emenda do Senador Nelsinho Trad, e R$ 1,5 milhão, de emenda da Senadora Soraya Thronicke. E o restante, pouco mais de R$ 200 mil, recursos próprios da Prefeitura de Aquidauana.

“Aqui existe um alagamento histórico, uma comunidade que, em determinados momentos, ficava ilhada. Agora, essa realidade vai mudar, o chão preto vai chegar e nós vamos voltar aqui, em breve, inaugurando essa obra e entregando isso para a população”, projeta o Deputado.

Empresa tem um ano para pavimentar as ruas e implantar sistema de drenagem (Foto Lenadro Lima/O Pantaneiro)

Visão de futuro

Ele, também, confirmou que a obra faz parte de uma visão de futuro da administração anterior, do ex-prefeito Odilon Ribeiro, e do atual prefeito, Mauro do Atlântico. Beto Pereira também reiterou seu compromisso com a infraestrutura de Aquidauana ao mencionar o projeto da BR-419, que incluirá um novo anel rodoviário e duas novas entradas na cidade.

“A BR-419 representa o maior investimento federal em Mato Grosso do Sul nos últimos anos. A bancada federal vem aportando recursos desde 2019, e essa obra transformadora vai conectar Aquidauana aos municípios do norte ao Pantanal, ampliando a importância local como um polo regional”, concluiu.

“Isso aqui foi um trabalho da nossa equipe, do planejamento, do Ronaldo, do Robert, da Janaína e toda a equipe de planejamento há mais de dois anos, e não é só aqui, tem drenagem do Guanandi, tem pavimento no Bairro Alto, e aqui vai ser a nova entrada de Aquidauana”, confirma Odilon.

Próximo passo das autoridades, unidas, é conseguir verba para asfaltar ruas não contempladas (Foto Leandro Lima/O Pantaneiro)

Ele disse estar feliz com a colheita dos frutos plantados, e elogiou o prefeito Mauro pela continuidade do trabalho. “São grandes projetos da cidade para desenvolver, como a Rota Bioceânica, o asfalto da BR-419 e a pavimentação da pista do nosso aeroporto para pousos e decolagens de aviões de médio e grande porte, inclusive no período noturno, tudo para dar solução para esse desenvolvimento”, resumiu.

Todos foram justos ao valorizar o trabalho da Câmara Municipal para que as obras aconteçam. O vereador presidente Everton Romero, relembrou “a importância do trabalho dos vereadores, quando o deputado Beto nos recebeu em Brasília, em março, com caravana de 10 dos 13 vereadores”, apresentando solicitação de recursos para obras de infraestrutura, inclusive este asfalto.

O vereador Genivaldo Montana, falou com emoção: “a Vila Icaray, para mim, é o melhor bairro, não é porque eu moro aqui, é mil metros do centro da cidade, onde liga tudo, onde vai ser a nossa futura entrada da cidade, e levamos essa reivindicação em Brasília, para o Deputado Beto, e de Bate Pronto nos atendeu”.

Ruas que serão pavimentadas na Vila Icaray já de olho no futuro: mais uma entrada para a cidade de Aquidauana (Ilustração)

Ruas do Icaray que serão asfaltadas

O secretário de Obras da Prefeitura, Robert Barros, divulgou o nome das ruas que receberão asfalto: Rua Sara Vitória F. Villamayor, Rua Lineu Augusto dos reis Proença, Rua Dezenove, Rua Daniel Guerra e Rua 1. Além destas, as ruas Treze de Junho, Àlvaro Pontes, Antônio Nogueira e João Dias, no Bairro Alto.

A empresa que venceu a licitação, Coplan, tem prazo de um ano para concluir a obra. “Começaremos pelas ruas da Vila Icaray, passaremos para o Banhadão e chegaremos ao Mercadão aqui da região”, tudo com asfalto e drenagem”, confirma o empresário Lucas Nantes Tenuta.

Informações sobre a obra estão nas placas exigidas por lei que foram instaladas (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)