Em Aquidauana, pancadas de chuva devem ocorrer no fim da tarde

Centro Comercial de Aquidauana / Ronald Regis

Sábado (4) será de chuvas de intensidade fraca a moderada em grande parte de Mato Grosso do Sul, porém podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente na região Sul do Estado.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades são causadas devido à combinação do fluxo de calor e umidade da região amazônica e aquecimento diurno.

No município a temperatura deve ficar na casa dos 30°C o dia todo, no fim da tarde a mínima não deve passar dos 23°C. O dia em Aquidauana será bem mais abafado que ontem e a chuva deve ocorrer em áreas isoladas da cidade.

Na Capital, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas durante à tarde e à noite. Espera-se mínima de 22°C e máxima de 32°C. Em Ponta Porã, a mínima será de 21°C e a máxima de 28°C. Porto Murtinho, Corumbá e Aquidauana terão mínimas em torno de 24°C e máxima de 33°C.

No Norte e na região do Bolsão, são aguardadas mínimas de 22°C e máximas de 32°C.