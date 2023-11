Em dia de temporal, concessionária registra 1.805 relâmpagos em Aquidauana

Osmar Daniel, Campo Grande News

Em dia de temporal (9), Aquidauana contabilizou 1.805 relâmpagos, o que ocasionou queda de energia na cidade, afetando 4,8 mil pessoas na tarde de ontem.

Mato Grosso do Sul somou 99.008 descargas atmosféricas durante toda quinta-feira (9), de acordo com a concessionária Energisa e conforme publicado pelo Campo Grande News.

O fenômeno acompanhou a precipitação e ventos fortes que deixaram moradores sem acesso à eletricidade, derrubou árvores e causou danos materiais em residências.

Só na Capital, 14.000 raios foram notificados no sistema da provedora, que usa o Climatempo como fonte.

Para reduzir o impacto a população, a empresa ativou seu plano de contingência e aumentou em 3 vezes a quantidade de equipes nas regiões afetadas, trabalhando de forma ininterrupta para reparo dos danos à rede elétrica.

Conforme noticiado, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de temporal para 36 municípios. O aviso vale para as regiões sul a sudoeste do Estado, até o fim desta quinta.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que essas instabilidades ocorrem devido ao avanço de cavados, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade oriunda da Amazônia e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai.