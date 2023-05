Em Dourados, Expoagro deve movimentar R$ 1 bilhão em negócios em MS

Saul Schramm

Considerada a maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul, a 57ª Expoagro deve movimentar cerca de R$ 1 bilhão em negócios, e receber mais de 100 mil visitantes durante os 10 dias de evento. A abertura ocorreu na sexta-feira, dia 12 e a exposição acontece no Parque de Exposições João Humberto Andrade de Carvalho até o dia 21 de maio.

A estimativa é do presidente do Sindicato Rural de Dourados, Angelo Ximenes. O governador Eduardo Riedel (PSDB) participou da solenidade de abertura do evento junto ao prefeito Alan Guedes e demais autoridades.

Ele disse, em seu discurso, que Mato Grosso do Sul conquistou uma posição de destaque no agronegócio nos últimos anos em virtude do planejamento em infraestrutura e logística e que trouxe um novo fenômeno de industrialização da produção local, trazendo toda uma cadeira produtiva para o Estado.

O evento conta com a exposição de máquinas e peças, equipamentos e implementos e ferramentas, produtos agrícolas e pecuários, sementes, insumos, além de serviços de financiamento bancário, entre outros. A Expoagro apresenta as principais novidades tecnológicas do setor.

O primeiro dia do evento foi grandioso, com o show da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, que agitou o público com as músicas de sucesso da dupla.No sábado, dia 13 foi a vez de Dennis DJ e Zé Felipe.

Agenda de Shows

- Quinta-feira, dia 17: Hugo e Guilherme

- Sexta-feira, dia 19: Turma do Pagode

- Sábado, dia 20: Pedro Sampaio e Maiara e Maraísa