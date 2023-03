Em Dourados, recém-nascido sofre queimaduras em incubadora

Bebê teve de ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande / Dourados Agora

Um recém-nascido sofreu queimaduras pelo corpo, logo após o parto, ao ser colocado em uma incubadora que estava com a temperatura elevada no Hospital Universitário de Dourados. A criança teve de ser transferida para a Santa Casa de Campo Grande.

Conforme o Dourados News, a denúncia sobre o caso foi registrada na ouvidoria do HU. Em contato com a advogada que acompanha o caso, Rosa Medeiros Bezerra, foi dito que no dia 19 de março, o casal deu entrada no hospital com a mãe dando à luz a gêmeos.

O primeiro bebê nasceu de parto normal e como o segundo não estava na posição correta, foi realizada uma cesariana, enquanto o primeiro bebê era levado para a incubadora, procedimento comum em caso de gêmeos. Após o segundo parto, o médico procurou o pai, pediu desculpas, informando que o bebê havia sofrido uma “pequena queimadura” na incubadora que estava muito quente, mas que era algo simples.

Ao retirar a roupa da criança, o pai percebeu queimaduras graves por todo o corpo.

Conforme a advogada, o médico disse que a enfermeira não percebeu que a temperatura do aparelho estava muito quente e o bebê havia sido enrolado em um revestimento que o queimou.

Como o segundo bebê apresentou problemas respiratórios, ambos os irmãos foram internados na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

O Dourados News teve acesso à denúncia registrada pelo pai na ouvidora do HU, onde ele informa após uma semana na UTI, a criança vítima de queimaduras foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande, que é especialista em queimaduras, no dia 25 de março, acompanhada da mãe que, devido à cirurgia do parto, não pode tomar nenhuma medicação.

O pai ficou em Dourados para cuidar do filho recém-nascido que permaneceu no HU e dos outros filhos do casal.

A advogada pontua que o caso tem sido tratado como negligência e que nesta quinta-feira (30), será protocolado o boletim de ocorrência contra o hospital na Polícia Federal.

O que diz o HU?

O HU disse em nota que a unidade lamenta o ocorrido e está à disposição da família para qualquer tipo de cuidado em saúde que for necessário.

Confira a nota na íntegra:

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, vinculado à Rede Ebserh (HU-UFGD/Ebserh), informa que, após um parto de gêmeos, um dos recém-nascidos se encontrava com temperatura corporal baixa, necessitando de cuidados para recuperação de sua temperatura corporal.Durante o procedimento, o recém-nascido sofreu queimaduras. O hospital realizou os primeiros atendimentos intensivos, informou os familiares e procedeu com a transferência para a Santa Casa de Campo Grande, centro especializado em cuidados de queimados. O HU-UFGD/Ebserh está apurando rigorosamente as razões que ocasionaram esse evento adverso.

A unidade hospitalar lamenta profundamente o ocorrido e publicamente pede desculpas aos familiares, ressaltando a consternação de toda a equipe, vocacionada ao atendimento materno-infantil, com o momento que a família está vivenciando. A equipe multiprofissional da unidade hospitalar está à disposição da família para qualquer tipo de cuidado em saúde que for necessário.