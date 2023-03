Em flagra raro, grupo de onças é visto nadando no rio Paraguai

Onças atravessando o rio / (Foto: Reprodução)

Um grupo de pescadores registrou um raro flagrante nas águas do rio Paraguai, no Pantanal de Corumbá. Quatro onças foram vistas atravessando a região de Albuquerque, próximo às margens do rio.

O piloteiro do barco trabalha no Hotel Pesqueiro da Odila, fez o vídeo e compartilhou o fragrante no sábado (180. Reduzir a velocidade do barco, apreciar a maravilha que é encontrar o maior felino das Américas livre em seu habitat e colecionar histórias incríveis.

Confira o vídeo: