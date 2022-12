Em MS, 3,9 mil detentos se matricularam no ensino regular

Agepen

O foco na educação como meio de reinserção social é uma das principais linhas de trabalho da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário). Com oferecimento de estudo formal e de cursos profissionalizantes em presídios de Mato Grosso do Sul.

“A educação e a busca constante pelo conhecimento se tornam ferramentas eficientes para a formação do indivíduo e, dentro do sistema prisional, contribuem na transformação de hábitos", ressalta o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves.

Nesse sentido, o empenho do sistema prisional de MS tem refletido em números positivos.

Dados da Diretoria de Assistência Penitenciária da Agepen, por meio da sua Divisão de Assistência Educacional, apontam que, somente este ano, mais de 3,9 mil matrículas foram efetivadas no ensino regular dentro das unidades prisionais, entre o primeiro e segundo semestres, total 38,8% superior ao de 2021, quando 2,8 mil foram matriculados nas atividades escolares regulares.