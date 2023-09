Em Mundo Novo, Governo beneficia famílias com novas casas do Bônus Moradia e Regularização Fundiária

Parceria entre o Governo do Estado, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular), e a prefeitura de Mundo Novo, vai possibilitar a construção de 30 unidades habitacionais.

O governador Eduardo Ridel participou hoje (18) da assinatura dos contratos realizada em Mundo Novo, onde também entregou 120 títulos de regularização fundiária.

"Estamos com 220 unidades habitacionais sendo entregues, regularizadas ou iniciando construção em Mundo Novo. A gente veio entregar esta documentação que é tão importante para liberdade e independência", afirmou o governador.

Por meio do programa Bônus Moradia, as residências serão construídas no Residencial Valério de Medeiros Módulo III.

"A Agehab trabalha para que as famílias possam ter moradia digna. Estamos construindo, regularizando e fazendo outras ações para garantir segurança habitacional", disse a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani.

Os 120 títulos de propriedade definitiva de regularização fundiária nos conjuntos Cícero Miguel Cavalcante, Loteamento Gentil Zandavale e Jardim Mundo Novo.

A técnica de enfermagem Lucimara Paula Coutinho, 36 anos, é uma das proprietárias que recebeu a regularização da casa onde vive há 18 anos. "Pago tudo certinho com muita luta. Criei três filhos ali. Pra mim é o verdadeiro sonho realizado. Agora posso dizer que tenho uma casa, é minha".

"Em um esforço conjunto podemos hoje, entregar a documentação da propriedade de cada morador. Foram anos de espera e o apoio do Governo do Estado contribuiu para dar legitimidade ás moradias", disse a vice-prefeita de Mundo Novo, Rosaria Andrade.

O evento reuniu ainda os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Jaime Verruck (Semadesc), o senador Nelson Trad Filho, e outras autoridades municipais.

"A gente não faz isso sozinhos e nossos grandes parceiros são os prefeitos dos municípios. A bancada federal também contribui nas conquistas", disse Riedel.

Bônus Moradia

Para as unidades habitacionais que serão construídas, as famílias utilizarão recursos do FGTS para o financiamento.

O Estado dará o subsídio para entrada, que poderá chegar a R$ 25 mil, de acordo com a faixa de renda. E o município fez a doação do terreno.

As moradias terão 44,42 m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e circulação. Além disso, o empreendimento contará com toda a infraestrutura necessária (drenagem, pavimentação, rede de água, fossa e sumidouro).

Para a construção, o Governo Federal aportará mais de R$ 2,8 milhões e o Estado R$ 344 mil de subsídio para os beneficiários.