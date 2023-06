Em reunião 1° escalão, Riedel reforça diretrizes do governo e foco no atendimento à população

Riedel pontuou que agora começa uma nova etapa da gestão / Saul Schramm

O governador Eduardo Riedel (PSDB) reuniu nesta sexta-feira (23), o 1º escalão da administração estadual para reforçar a importância das ações transversais entre as diferentes pastas da administração e pedir dedicação no cumprimento dos contratos de gestão. A reunião de trabalho foi chamada de “Secretarial”, e ocorreu no receptivo, localizado no Parque do Prosa, em Campo Grande.

Riedel pontuou que agora começa uma nova etapa da gestão, dentro de um processo de amadurecimento, objetivando entregas pautadas na agenda que de um Estado próspero verde, digital e inclusivo. “É uma reunião lastreada nas diretrizes do governo. Cada secretário pode expor o que está fazendo. Os primeiros seis meses de governo foram de amadurecimento da estrutura montada, das pessoas convidadas a liderarem determinadas áreas. Então, foi muito importante a gente criar essa metodologia que foi posta hoje. Foi muito produtiva”, disse.

O governador afirmou que essas reuniões serão uma rotina dentro do governo para monitorar o cumprimento dos contratos de gestão. “A cada dois meses o núcleo dos contratos de gestão junto com as secretarias vão monitorar os resultados, objetivos. São centenas de projetos em cada área, com seus resultados, e aqui a gente faz um compilado muito enxuto do macro porque não caberia numa reunião de uma manhã”, declarou.

Os contratos de gestão são documentos em que os responsáveis por cada pasta assumem compromissos com a população. Instrumento previsto na Constituição Federal de 1988, o contrato de gestão somente foi implementado em Mato Grosso do Sul no ano de 2015, com o objetivo de fixar metas de desempenho para órgãos e entidades ao longo dos meses de cada ano.