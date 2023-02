Em situação de alerta, Balneário Municipal alaga e pontes são interditadas

Entrada do atrativo / Divulgação

A chuva em Bonito e região nesta sexta-feira (24) causa diversos prejuízos. Pontos da cidade ficaram alagados, pontes interditadas por segurança e serviços suspensos até melhores condições.

Imagens de moradores e turistas mostram o alagamento do Balneário Municipal, decks do atrativo ficaram parcialmente submersas com o nível alto do rio Formoso. O córrego Saladeiro transbordou no período da tarde e invadiu ruas. A ponte que dá acesso à rodovia do turismo foi interditada. A Ponte do Matheus também está interditada para reforma.

As pontes da MS-345, conhecida como Estrada do 21, estão interditadas e acesso ao Distrito Águas do Miranda e demais propriedades rurais da região fecharam. A recomendação é que os moradores aguardem o tempo melhorar e evitem pegar a estrada.

O transporte escolar foi suspenso devido ao mau tempo e a escola João Alves da Nobrega suspendeu a aula no período da tarde devido a danos causados pela chuva.