Em troca de comando, Riedel destaca que DOF garante segurança de todo Brasil

O DOF tem como missão desenvolver ações e operações na região de fronteira de Mato Grosso do Sul / Divulgação

O governador Eduardo Riedel participou nesta sexta-feira (24) da troca de comando do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na sede da instituição em Dourados.

Durante o evento, ele destacou que a unidade é uma das mais renomadas do País, já que garante a segurança de todo Brasil, no combate ao crime organizado na região de fronteira.

“Muito orgulho participar desta cerimônia. Principalmente pelo simbolismo que tem nosso DOF. Há muito tempo acompanho suas ações, é uma das polícias mais conhecidas e renomadas do Brasil. Ele está presente na região da fronteira, garantindo a segurança não só de Mato Grosso do Sul, como de todo o Brasil”, afirmou o governador.

Riedel destacou durante o evento que vai trabalhar para que o cidadão possa ter confiança na segurança pública do Estado. “Aqui vamos manter a ordem, não há possibilidade de perdermos o rumo. As reivindicações são legitimas, mas este é um Estado de legalidade, de direito constituídos que nós precisamos garantir, para que o Estado continue próspero e inclusivo.

Durante evento, o coronel Everson Antônio Rozeni assumiu o comando do DOF, no lugar do coronel Wagner Ferreira da Silva. Ainda teve a troca de comando do Policiamento de Área-1 (CPA-1). O coronel Rodrigo Alex Potrich assume neste ano, justamente no lugar de Everson Rozeni.

Também teve a mudança no 3º Batalhão da PM. O tenente-coronel Helbert Davyson Romeiro de Souza passou o comando para o tenente-coronel Samuel Castilho Ferreira Aragão. O evento foi marcado por homenagens aos ex-comandantes que deixaram a função.

O secretário de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, desejou muito sucesso ao novo comando do DOF e aos demais empossados.

“Esta solenidade nesta magnifica sede, é um sonho de qualquer policial. As ações do Governo do Estado têm nos ajudado a fazer segurança pública em prol da nossa sociedade. Nós buscamos a excelência para produzir resultados a altura que a população merece”.

O DOF tem como missão desenvolver ações e operações na região de fronteira de Mato Grosso do Sul. Ele atua em 53 municípios do Estado, com a presença mais efetiva nos 730,8 km de fronteira seca, nos 1.514 quilômetros de fronteira com o Paraguai e com a Bolívia abrangendo, inclusive, uma extensa área rural.