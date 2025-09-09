Em uma semana, aplicativo Meu Detran MS alcança 13 mil downloads

App é facilidade para o dia a dia e menos burocracia
Assessoria, Detran-MS
Lançado há apenas sete dias, o aplicativo Meu Detran MS já caiu no gosto dos sul-mato-grossenses. Foram 13 mil downloads nas lojas virtuais, sendo 73% em celulares com sistema Android e 27% em dispositivos iOS.
A ferramenta reúne em um só lugar os principais serviços oferecidos pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), como consulta de débitos, licenciamento digital e acesso a documentos do veículo. O objetivo é garantir praticidade e atendimento 24 horas, sem a necessidade de deslocamentos às agências.
Entre os clientes que já baixaram o app está o administrador Marcos Madrid, que fez questão de enviar uma mensagem a um dos diretores do Detran-MS relatando a experiência com a nova ferramenta. “Ficou muito bom, já baixei, veio minha CNH, vi os meus veículos, consegui baixar o Certificado de Licenciamento. Olha, menos burocrático, muito mais interativo, visual muito bom. Parabéns a toda equipe do Detran”, afirmou.
Segundo o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, o resultado expressivo em tão pouco tempo confirma a adesão da população à transformação digital que o órgão vem implementando desde a pandemia. “Nosso compromisso é facilitar a vida do cidadão. O aplicativo traz agilidade e segurança, reforçando o caminho que já estamos trilhando com a Agência Digital, o portal de serviços Meu Detran e a atendente virtual Glória pelo whatsApp”, destacou.
O portfólio digital do Detran-MS já inclui o portal de serviços e a assistente virtual Glória, que, junto ao novo app, reforçam o compromisso do Governo do Estado com um atendimento moderno, rápido e conectado às necessidades da população.
A expectativa é de que o número de acessos continue crescendo nas próximas semanas. Em breve o aplicativo começará a emitir notificações sobre prazos de licenciamento e vencimento da CNH, tornando a experiência do cidadão ainda mais completa.
Disponível gratuitamente para Android e iOS, o Meu Detran MS se diferencia por ser mais leve e estável que outros aplicativos do setor, oferecendo praticidade no dia a dia de 1,4 milhão de condutores e 1,9 milhão de proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Do Pantanal para o mundo
Com suporte do Senar/MS, apiário familiar está a um passo de conquistar Selo de Inspeção
Apicultores visitaram apiário da UEMS
Polícia
Idosa de 75 anos foi encontrada morta ao lado da residência da família
Educação
Cerca de 150 alunos da Escola Municipal Rural receberam os materiais
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS