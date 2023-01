Ema com 10 filhotes é flagrada passeando em São Gabriel do Oeste

Herica Bortoloni

Uma ema com 10 filhotes passeava tranquilamente pelas ruas do Centro de São Gabriel do Oeste, quando a servidora pública Herica Bortolini, se deslocava para o trabalho. A moradora se encantou com a cena e registrou imagens.

O registro foi publicado pelo site Jardim Notícia Online, que procurou a servidora e soube de todo o contexto da história. Herica seguia para a prefeitura, quando viu os animais e decidiu registrar a cena.

"Foi uma grande e grata surpresa ver a 'dona ema' passeando com seus pequenos pelas ruas tranquilamente. A natureza é linda! O registro está correndo nas nossas redes sociais", detalhou Herica.

Entre a espécie, são os machos que chocam e acompanham o desenvolvimento dos filhotes.

Os flagrantes são comuns cidade turistica, explica a servidora."Aqui é mais comum outros animais como garças, até mesmo capivaras, temos inclusive uma cutia albina que vive no Parque Ecológico da cidade".