Embrapa realiza Seminário on-line sobre espécie quarentenária de grande risco fitossanitário

O evento é uma realização da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Estado de Mato Grosso do Sul).

O Seminário on-line intitulado "Estado da arte: Amaranthus Palmeri (caruru-palmeri ou caruru-gigante), espécie quarentenária de grande risco fitossanitário para o Brasil, detectada em Mato Grosso do Sul" será realizado no dia 2 de março, das 13h às 16h30 (horário MS).

A ação conta com apoio da Ampasul, Aprosoja e Famasul. A atividade tem como objetivo apresentar e discutir os principais desafios relacionados ao controle da espécie Amaranthus Palmeri.

Amaranthus Palmeri

A Amaranthus Palmeri é uma planta daninha que tem se tornado um grande problema para os produtores de soja, milho e algodão.

Com seu crescimento rápido e resistência a herbicidas, ela pode causar grandes prejuízos nas lavouras.Saiba mais sobre sua identificação na região (clique aqui - Foco de caruru palmeri é detectado no Mato Grosso do Sul).

Programação

Durante o seminário, especialistas renomados na área de manejo de plantas daninhas vão apresentar os avanços de tecnologias para o controle do Amaranthus Palmeri.

A primeira palestra on-line, acontece às 13h15, intitulada "ações oficiais de vigilância, controle e erradicação do Amaranthus Palmeri no Brasil", será realizada por Ricardo Hilman, Chefe da Divisão de Controle de Pragas, da Coordenação Geral de Proteção de Plantas, do Departamento de Sanidade Vegetal, do Mapa, de Brasília/DF.

Na sequência, às 13h35, o enfoque será a situação do Amaranthus Palmeri no Mato Grosso do Sul. Glaucy da Conceição Ortiz, da Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal (GIDSV) da Iagro, de Campo Grande, MS, falará sobre o assunto. O histórico, dispersão e situação atual da planta daninha serão o tema da palestra a ser apresentada pelo pesquisador da Embrapa Soja (Londrina/PR), Dionísio Luiz Pisa Gazziero.

Detalhes da biologia dessa planta daninha que pode crescer até 3 metros de altura, apresenta folhas largas e flores verdes em forma de espiga, serão esclarecidos por Alexandre Ferreira da Silva, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo (MG).

Também serão apresentadas as melhores práticas para o manejo dessa espécie. Essa palestra será realizada pelo pesquisador Embrapa Algodão (Campina Grande/PB) e Embrapa Agrossilvipastoril (Sinop/MT), Sidney Douglas Cavalieri.

Após as palestras haverá um momento para perguntas e respostas que será conduzido pelo coordenador do evento on-line e pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Fernando Mendes Lamas.

Lamas destaca a importância do evento que possibilitará maior conhecimento sobre essa espécie e reforça o convite "aproveite a oportunidade de se atualizar sobre um dos principais desafios enfrentados pelos produtores rurais atualmente" e explica "uma das características mais preocupantes do Amaranthus palmeri é sua capacidade de se tornar resistente a herbicidas com facilidade. Isso ocorre porque a planta possui um alto índice de reprodução e adaptação, o que favorece a sobrevivência de plantas resistentes aos herbicidas", além de sua alta capacidade de competir com as culturas da soja, milho e algodão.

A participação no seminário é gratuita e as atividades serão transmitidas via Youtube, em tempo real, no Canal da Embrapa.