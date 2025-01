Empreendedoras de MS recebem apoio do governo do Estado com investimento

Bruno Rezende, Governo de MS

Com investimentos e apoio oferecido em diferentes áreas, o Governo de Mato Grosso do Sul se destaca no ranking dos estados que oferecem maior apoio aos empreendimentos inovadores.

Mato Grosso do Sul ocupa o 3° lugar no cenário nacional em número de empreendimentos inovadores em relação à sua população – atrás somente do Rio Grande do Sul e Rondônia.

Os dados são do CLP (Centro de Liderança Pública) e integram o ranking de competividade dos estados. Na classificação do CLP, foram observados o número de aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos e parques científicos vinculados à Anprotec (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores) para cada 1 milhão de habitantes.

Para quem é beneficiado por programas que oferecem apoio a empreendimentos inovadores, como o Tecnova e o Centelha, da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia), o investimento realizado pelo Estado possibilita meios de crescimento para novos negócios.

“Esses recursos permitem que a gente possa finalizar os nossos estudos para chegar ao mercado, e gerar renda. Temos exemplos de estados que estão investindo em inovação há bastante tempo, e o retorno é grande. Quando a gente tem um investimento, como vem acontecendo aqui, ocorre uma mudança de cenário. Hoje o Governo do Estado tem esse olhar, eu tenho certeza que com o tempo a gente vai ter muita indústria saindo daqui, estamos falando de mercados gigantes”, disse a pesquisadora Denise Bretan, farmacêutica e professora da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

A pesquisadora é uma das responsáveis pela Arandu Biotecnologia, inova ao desenvolver um corante vermelho intenso, natural, obtido com tecnologia limpa, seguro à saúde e de origem pantaneira. A substância vermelha produzida pelo microrganismo encontrado no Pantanal tem vantagens físico-químicas em relação a outros corantes, como cor intensa, estabilidade e solubilidade em água, características interessantes para os mercados alimentício, cosmético e até têxtil.

A ideia dos microrganismos de um tempo para cá, ele vem sendo aplicado para os mais diferentes mercados, justamente porque eu consigo fazer isso aqui, que é cultivar em laboratório. Eu não preciso plantar, não preciso ter uma área”, explicou Denise.

O programa Tecnova promove o desenvolvimento econômico, social e tecnológico, incentivando empresas a propor projetos para produtos ou serviços inovadores. Já o programa Centelha estimula a criação de empreendimentos inovadores e a disseminação da cultura empreendedora.