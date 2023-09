Empresa do Paraná vence licitação para pavimentação de rodovia de Bonito

Trecho da MS-342 / Foto: Divulgação

O recapeamento na rodovia MS-342, trecho que dá acesso ao frigorífico de Bonito, será feito pela empresa Enpav Construtora Ltda, com sede em Cascável, Paraná. A vencedora da licitação foi homologada, com resultado divulgado no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira, 21.

A empresa será responsável pelo asfalto do km 133 ao 368. Segundo a Prefeitura Municipal, a licitação é feita pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

“Iniciamos as tratativas com o ex-governador Reinaldo Azambuja, com intermédio do deputado Paulo Correa, e agora conseguimos dar andamento ao processo com o governador Eduardo Riedel. Agradeço muito empenho e atenção do Estado com Bonito, que tem ganhado milhões em investimentos, principalmente na pavimentação das rodovias, como a MS-345 (Estrada do 21) e a Rodovia do Turismo e do deputado, que sempre me auxiliou nas tratativas junto ao Executivo Estadual”, disse o prefeito Josmail Rodrigues.