Empresa vence licitação por R$ 6,5 milhões para pavimentação asfáltica

Pavimentação do bairro São Miguel / (Foto: Divulgação)

A empresa Btg Empreendimentos, Locações e Serviços Eireli venceu a licitação para serviço de pavimentação asfáltica em Nioaque, por R$ 6,5 milhões. A Prefeitura Municipal divulgou o resultado na edição desta terça-feira (7) do Diário Oficial Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul.

A vencedora do edital irá trabalhar na execução de serviços de pavimentação asfáltica, pavimentação dos blocos intertravados, drenagem, acessibilidade e sinalização viária no município. O total do certame soma R$ 6.509.179,74, assinado pelo prefeito Valdir Couto (PSDB).