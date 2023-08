Empresário morre após ser encontrado com ferimento na cabeça em Chapadão do Sul

Durante a noite deste domingo (13), o empresário Moacir May, de 57 anos, foi encontrado caído em sua residência e com um hematoma na sua cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu no Pronto Socorro do Hospital Municipal de Chapadão do Sul.

Segundo informações do site Jovem Sul News, Moacir era proprietário de uma boate no bairro Esperança.

O Corpo de Bombeiros ainda chegou a ser acionado, quando testemunhas encontraram a vítima. Ele chegou a dar entrada na unidade hospitalar, mas diante do quadro clínico, não resistiu.

No quarto do empresário, foram encontrados armas de fogo e munições. A investigação deve apontar as causas da morte e nenhuma hipótese está descartada.