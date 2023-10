Enfermeiras de Aquidauana passam por capacitação contra tabagismo

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

No dia 27 e 28 de setembro, enfermeiros municipais de Aquidauana participaram de capacitação de combate ao Tabagismo, o curso foi viabilizado pelo Programa Municipal de Controle ao Tabagismo. Além disso, a capacitação teve o apoio da Rede de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MS).

O curso aconteceu no auditório da SEMED e, segundo a coordenadora municipal do Programa Nacional de Combate ao Tabagismo, Milena Vasconcelos, o encontro proporciona fortalecimento da rede de prevenção ao tabagismo no município.

"A capacitação dos nossos profissionais para estas abordagens é essencial, para que assim, consigamos reduzir a prevalência de fumantes e a consequente morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco", explica.

Além disso, a capacitação objetivou também estabelecer um campo de debate em torno da temática de estratégias de prevenção à iniciação do tabagismo, sobretudo entre crianças, adolescente se jovens; para promover a cessação de fumar; proteger a população da exposição à fumaça ambiental do tabaco; e, ainda, reduzir o dano individual, social e ambiental dos produtos derivados do tabaco.