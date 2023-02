Enfrentamento ao abuso sexual e trabalho infantil é intensificado no Carnaval

Entrega de panfletos informativos na região central / (Foto: Divulgação)

Com foco no enfrentamento à violência sexual e ao trabalho infantil, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Corumbá intensifica ações para sensibilizar a população local sobre os cuidados para com crianças e adolescentes. Estão sendo feitas panfletagens e orientações em bairros da cidade.

A campanha apresenta telefones locais de instituições que compõem a Rede de Proteção da Infância no nosso município. A prevenção é realizada através de palestras nos CRAS, em Organizações Não Governamentais – OSCs, além de abordagens sociais diárias nos locais de grande circulação e eventos municipais, especialmente no Carnaval.

Estratégias pedagógicas de atuação são primordiais para que as campanhas de sensibilização tenham êxito, sendo assim, no Carnaval, o uso de abanicos, folders, cartazes e outdoors contendo orientações, auxiliam na conscientização de barraqueiros, ambulantes, comerciantes e população em geral.

Nesse ano a ação traz a perspectiva do cuidado com a infância e a adolescência, principalmente, em uma conjuntura que exige nossa atenção para os mais vulneráveis e que estão envolvidos em trabalho infantil, e as violências sexuais. Pois, as festas carnavalescas é a celebração da cultura popular, porém tornam-se também espaços de violações. O município orienta que, diante de qualquer suspeita de abuso ou violência à crianças e ao adolescentes, Disque 100 ou 0800 647 4488 do Conselho Tutelar.

O trabalho é contínuo e permanente, mas intensificado durante as festividades pela equipe do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, se fez presente em todas as Rodas de Samba, no FIPEC, nos ensaios das Escolas de Samba e nos blocos oficiais.