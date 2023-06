Entidades começam a receber doações da campanha "Seu Abraço Aquece"

Peças doadas a comunidades carentes / Fotos: Álvaro Rezende

“Seu Abraço Aquece – Doe calor e faça o bem” entra na reta final com a entrega das doações às 245 entidades cadastradas. A primeira-dama Mônica Riedel, madrinha da campanha, acompanhou a retirada das doações, nesta segunda-feira (5) pela manhã, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes.

"O objetivo foi alcançado, as doações foram muito além do que esperávamos, e vamos atender mais instituições. A triagem também foi feita com a ajuda de várias pessoas e, assim, entregarmos o quanto antes porque o frio está chegando. Estamos aqui fazendo esta distribuição para as entidades e ONGs, pessoas que fazem pelo próximo", ressaltou a primeira-dama.

Ao todo, foram arrecadadas 127.579 peças, entre mantas, agasalhos, roupas adulto e infantil e outros itens. O presidente da Associação de Moradores da Vila Adelina, Vila Maciel e Jardim Colonial, na Capital, Evódio Roberto Ferro da Costa, o Ferrinho, afirmou que "há 9 anos mantém esta parceria com o Governo do Estado, ajudando as famílias a se aquecerem durante o inverno."

Eliana Regasso, representando o Grupo Espírita da Prece, na avenida Tirandentes, em Campo Grande, disse que a ação é muito importante para as pessoas carentes que frequentam a instituição. "Atendemos famílias carentes e pessoas em situação de rua. Eu acho muito proveitoso esta ação por meio das entidades porque elas conhecem as dificuldades e deficiências da comunidade", comentou.

O objetivo inicial da campanha, uma iniciativa do Governo do Estado executada pela SAD (Secretaria de Estado de Administração), era arrecadar entre os servidores estaduais peças de roupas e cobertores para distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade. Contudo, a ação cresceu e ganhou o apoio de instituições de ensino, igrejas, Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Fiems (Federação das Indústrias do Estado de MS), Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa) e outras.