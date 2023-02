Entre brigadistas e policiais, Carnaval terá esquema de segurança com 360 agentes

A Prefeitura de Corumbá divulgou nesta terça-feira (14) que o carnaval na cidade contará com esquema de segurança envolvendo 360 servidores e agentes .A definição no planejamento de segurança foi determinada na segunda-feira (13), com agentes atuando diretamente no circuito da maior festa popular do Centro-Oeste brasileiro.

A segurança conta com efetivo de representantes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, da Polícia Militar, Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do Conselho Tutelar, AGETRAT( Agência Municipal de Trânsito e Transporte), e da Fiscalização e Postura da Prefeitura.

“Várias unidades especializadas da Polícia Militar irão trabalhar aqui em Corumbá, como a Cavalaria, o Choque e o DOF, com apoio da Guarda Civil Municipal e mais do pessoal da segurança privada. Ou seja, teremos uma estrutura muito boa para garantir que as pessoas possam festejar o Carnaval com tranquilidade e segurança”, afirmou o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Corumbá, César Freitas Duarte.

O secretário assegurou ainda que as demais regiões da cidade não ficarão desguarnecidas durante as noites de festa. “Não podemos interromper para trabalhar no Carnaval. Temos que continuar nos locais de trabalho para prover a segurança daqueles prédios públicos e podermos ter um ambiente de trabalho tranquilo”, prosseguiu Freitas, que complementou:

“As equipes seguirão trabalhando nos hospitais, nas creches, nas escolas e nas praças públicas. Também temos o ROMU e a Patrulha Maria da Penha que não param, até porque neste período temos um aumento considerável nos casos de violência doméstica contra a mulher, infelizmente provocados pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas”, reforçou o secretário.