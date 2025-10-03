Acessibilidade

03 de Outubro de 2025

Entrega de títulos de terra encerra Mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque

Famílias receberam contratos de concessão de uso em evento

Redação

Publicado em 03/10/2025 às 15:10

Evento em Nioaque / Divulgação

O 3º Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural de 2025 foi encerrado nesta quinta-feira, 2 de outubro, em Nioaque, com a entrega de CCU (Contratos de Concessão de Uso) a famílias assentadas. A cerimônia de encerramento foi realizada na Câmara Municipal e marcou o fortalecimento da segurança jurídica e da agricultura familiar no município.

Durante os três dias de atividades, o mutirão ofereceu serviços como emissão de documentos civis e previdenciários, atendimentos de saúde, orientações jurídicas e informações sobre regularização fundiária. A ação atendeu mulheres agricultoras, assentadas, acampadas da reforma agrária, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, extrativistas e atingidas por barragens.

A entrega dos documentos foi destacada por autoridades presentes. O prefeito de Nioaque, André Guimarães, afirmou: “O documento é mais do que um papel. Ele representa dignidade, segurança e oportunidade. Com ele, cada família pode investir em sua terra, acessar políticas públicas e sonhar com um futuro melhor. Para nós, é uma grande alegria encerrar este mutirão com tantas conquistas para a população de Nioaque.”

O superintendente do Incra em Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto da Silva, também comentou a ação: “Esse mutirão mostra a força das parcerias e a importância de aproximar os serviços do Incra das famílias assentadas. Cada título entregue aqui é fruto de muito trabalho e, principalmente, de reconhecimento ao papel fundamental da agricultura familiar para o desenvolvimento do nosso estado.”

Imagem do WhatsApp de 2025 10 03 à(s) 14.35.25_108218d3

Entre os beneficiados, o casal Iraci França e Donizete Bilhar recebeu o título com emoção: “Esperamos muito por este momento. Agora temos em mãos um documento que nos dá segurança para continuar investindo na nossa terra e garantindo o sustento da família. É uma conquista que vai ficar para sempre.”

A ação foi promovida pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), em parceria com a Prefeitura de Nioaque e diversas instituições estaduais e federais.

