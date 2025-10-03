Entrega de títulos de terra encerra Mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque

Evento em Nioaque / Divulgação

O 3º Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural de 2025 foi encerrado nesta quinta-feira, 2 de outubro, em Nioaque, com a entrega de CCU (Contratos de Concessão de Uso) a famílias assentadas. A cerimônia de encerramento foi realizada na Câmara Municipal e marcou o fortalecimento da segurança jurídica e da agricultura familiar no município.

Durante os três dias de atividades, o mutirão ofereceu serviços como emissão de documentos civis e previdenciários, atendimentos de saúde, orientações jurídicas e informações sobre regularização fundiária. A ação atendeu mulheres agricultoras, assentadas, acampadas da reforma agrária, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, extrativistas e atingidas por barragens.

A entrega dos documentos foi destacada por autoridades presentes. O prefeito de Nioaque, André Guimarães, afirmou: “O documento é mais do que um papel. Ele representa dignidade, segurança e oportunidade. Com ele, cada família pode investir em sua terra, acessar políticas públicas e sonhar com um futuro melhor. Para nós, é uma grande alegria encerrar este mutirão com tantas conquistas para a população de Nioaque.”

O superintendente do Incra em Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto da Silva, também comentou a ação: “Esse mutirão mostra a força das parcerias e a importância de aproximar os serviços do Incra das famílias assentadas. Cada título entregue aqui é fruto de muito trabalho e, principalmente, de reconhecimento ao papel fundamental da agricultura familiar para o desenvolvimento do nosso estado.”

Entre os beneficiados, o casal Iraci França e Donizete Bilhar recebeu o título com emoção: “Esperamos muito por este momento. Agora temos em mãos um documento que nos dá segurança para continuar investindo na nossa terra e garantindo o sustento da família. É uma conquista que vai ficar para sempre.”

A ação foi promovida pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), em parceria com a Prefeitura de Nioaque e diversas instituições estaduais e federais.

