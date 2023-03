Entulho e crateras em estrada de pontos turísticos de Corguinho decepcionam turistas

Reclamação de moradora em ruas da região / (Foto: Arquivo Pessoal)

A falta de manutenção em estradas vicinais e entulho espalhado por bairros decepcionam turistas que visitam Corguinho, segundo uma moradora. Nesta quarta-feira (15), imagens mostram erosões criadas pelas chuvas e lixo acumulado no bairro Recanto dos Pintados, região com acesso a pontos turísticos do município.

Morando na região há cinco anos, Patrícia Azambuja, proprietária de um pesqueiro, relata a sensação de abandono na limpeza e reparos de ruas, principalmente em vias de acesso ao turismo de Corguinho.

"Temos o pesqueiro e camping, um ponto turístico que o pessoal vem para pescar e acampar, temos acesso ao Rio Aquidauana. Alguns turistas vieram e disseram que era um lugar muito bonito, mas que a caíram em buracos, a estrada estava feia, teve um que entrou em crateras. Fica feio para a gente. Ele [visitante] de fora do Estado. Não tem uma manutenção eficaz há dois anos; prefeitura joga cascalho, mas a primeira chuva leva", disse.

As reclamações estariam causando queda no faturamento, pois diversos turistas têm reclamado da situação. "Tem gente que vem de moto e fala que é um rally. Tem cratera, buraco, está muito complicado".

Outro problema relatado é da falta de mutirão mensal de limpeza, que estaria parado desde o início do ano.

"Tem alguns moradores que abusam da boa vontade e jogam lixo domestico junto no entulho. A prefeitura disse que o mutirão ia acontecer todo 4ª sábado de cada mês, mas não acontece mais. Nesse sábado teve morador que ficou na expectativa, podou árvore, porque está chovendo e crescendo bastante, e o entulho ficou na frente da casa".

A reportagem do O Pantaneiro entrou em contato com a Prefeitura Municipal por e-mail, mas não obteve retorno até a publicação deste material. O espaço segue aberto para um possível pronunciamento.