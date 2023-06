Equipe do IHP passa por capacitação de monitoramento de queimadas

Equipe verificando novidades no sistema de monitoramento / Divulgação

O IHP divulgou nesta quinta-feira, 22, a capacitação das equipes de monitoramento do Pantanal de Corumbá. O risco maior de incêndios com a chegada do inverno exige preparação para detecção de fumaça e geração de alerta para combate do fogo.

Nesta semana, o diretor de tecnologia da Um Grau e Meio, Antonio Leblanc, fez capacitação com a equipe do IHP sobre novas funcionalidades que o Sistema Pantera oferece. O sistema faz a detecção de fumaça utilizando câmeras de alta resolução e inteligência artificial.

Conforme o IHP, o sistema está em operação no Pantanal desde o ano passado e a base de monitoramento fica na sede do instituto. Além do monitoramento remoto, há trabalho conjunto com a Brigada Alto Pantanal, que atua no campo.

A plataforma Pantera oferece detecção de focos de calor via satélite, mapa de risco de incêndio, mapa de material combustível e históricos de áreas queimadas e de emissões de CO2.