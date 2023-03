Equipe do Samu realiza parto e bebê nasce em residência de Dourados

Equipe do Samu fez o parto / Divulgação

A equipe da motolância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou nesta quarta-feira (22), o parto de um bebê, que nasceu em casa no bairro Canaã I, em Dourados.

Segundo informações do Dourados News, a equipe composta pelos técnicos de enfermagem Alisson e Sara chegaram ao local e encontraram a mulher em avançado trabalho de parto.

Diante da urgência do caso, a equipe iniciou imediatamente o atendimento à gestante.

Com rapidez e habilidade, os enfermeiros realizaram o parto do bebê até a chegada da viatura. "O parto foi realizado com segurança e o bebê nasceu saudável", afirmou Alisson.

"Liguei para o SAMU e a motolância chegou para me atender. Eles foram excelentes profissionais, me deram todo apoio, me deixaram mais calma porque eu já estava muito nervosa e com medo de acontecer alguma coisa comigo e com o meu filho. Foi uma experiência nova e maravilhosa. Já estamos no HU e se Deus quiser logo vamos para casa", relatou Adriana da Silva Santiago, de 22 anos, que ganhou o terceiro filho e foi encaminhada para o Hospital Universitário

A equipe que atendeu a ocorrência destacou a importância da atuação da motolância em emergências, especialmente em locais de difícil acesso. Segundo eles, a agilidade e a mobilidade da viatura de moto foram fundamentais para garantir a segurança da gestante e do bebê. "