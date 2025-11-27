Acessibilidade

27 de Novembro de 2025 • 22:21

Buscar

Últimas notícias
X
Cidades

Equipes fazem inventário florestal e pedem acesso a fazendas de Aquidauana

Trabalho do Serviço Florestal Brasileiro busca mapear condições do Pantanal sem caráter fiscalizatório

Karina Aguilar

Publicado em 27/11/2025 às 21:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os dados coletados em Aquidauana serão integrados ao diagnóstico nacional das florestas / Divulgação

Equipes técnicas que atuam no Inventário Florestal Nacional estão em Aquidauana para coletar dados sobre a vegetação do Pantanal. O levantamento, coordenado pelo Serviço Florestal Brasileiro, ajuda a mapear a situação das florestas brasileiras e é considerado essencial para estudos ambientais.

Os profissionais da empresa contratada para o serviço percorrem propriedades rurais do município para registrar informações como composição da vegetação, biomassa, diversidade e condições de conservação. Esse trabalho faz parte de uma pesquisa em larga escala realizada em todo o país.

Para que as atividades ocorram sem atrasos, a orientação é que proprietários e administradores rurais autorizem a entrada das equipes nas fazendas. Segundo o município, a permissão agiliza os procedimentos e evita desencontros de informação durante as visitas.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente explica que o inventário não tem função de fiscalização ou cobrança. Trata-se de uma pesquisa ambiental que serve de base para políticas de preservação e ações de uso sustentável.

Os dados coletados em Aquidauana serão integrados ao diagnóstico nacional das florestas, contribuindo para ampliar o conhecimento sobre o Pantanal e orientar decisões futuras sobre conservação do bioma.

591729085_895499742830016_1047266470195962859_n

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cidades

Anastácio faz última chamada para contribuintes quitarem débitos

Cidades

Árvores vandalizadas no acesso ao Balneário Municipal são replantadas

Cidades

Placa reforça proibição de pesca no Rio da Prata e amplia fiscalização

Instalação ocorre na confluência com o Rio Miranda e integra ação conjunta de institutos e Polícia Ambiental

Cidades

Bonito reforça frota de caminhões para garantir coleta de resíduos no fim do ano

Publicidade

Cidades

Caminhonete fortalece a vigilância em saúde e amplia a prevenção em Nioaque

ÚLTIMAS

Saúde

Brasil cria 1,8 milhão de empregos formais de janeiro a outubro

Número de vínculos ativos chega a 48,9 milhões, o maior já registrado no país

Polícia

DRACCO cumpre mandados em MS na segunda fase da Operação Efeito Helicóptero

Ação nacional mira organização criminosa ligada ao tráfico e à lavagem de dinheiro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo