Equipes fazem inventário florestal e pedem acesso a fazendas de Aquidauana

Os dados coletados em Aquidauana serão integrados ao diagnóstico nacional das florestas / Divulgação

Equipes técnicas que atuam no Inventário Florestal Nacional estão em Aquidauana para coletar dados sobre a vegetação do Pantanal. O levantamento, coordenado pelo Serviço Florestal Brasileiro, ajuda a mapear a situação das florestas brasileiras e é considerado essencial para estudos ambientais.

Os profissionais da empresa contratada para o serviço percorrem propriedades rurais do município para registrar informações como composição da vegetação, biomassa, diversidade e condições de conservação. Esse trabalho faz parte de uma pesquisa em larga escala realizada em todo o país.

Para que as atividades ocorram sem atrasos, a orientação é que proprietários e administradores rurais autorizem a entrada das equipes nas fazendas. Segundo o município, a permissão agiliza os procedimentos e evita desencontros de informação durante as visitas.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente explica que o inventário não tem função de fiscalização ou cobrança. Trata-se de uma pesquisa ambiental que serve de base para políticas de preservação e ações de uso sustentável.

Os dados coletados em Aquidauana serão integrados ao diagnóstico nacional das florestas, contribuindo para ampliar o conhecimento sobre o Pantanal e orientar decisões futuras sobre conservação do bioma.

