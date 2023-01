Escoex abre inscrições de cursos EAD em MS

Escola Superior de Controle Externo / Divulgação

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), está com inscrições para diversos cursos disponibilizados pela plataforma EAD.

Abordando relevantes temas relacionados ao controle externo e interno, nova lei de licitações e contratos, contabilidade pública, entre outros, os 25 cursos são destinados aos jurisdicionados, servidores públicos e pessoas da sociedade em geral.