Escola Estadual Cândido Mariano passa por reforma para ficar ainda melhor 

A Escola Estadual Cândido Mariano, que fica na rua Cândido Mariano esquina com Leônidas de Matos, no Bairro Guanandi, na cidade de Aquidauana, entrou em reforma para passar por uma transformação na sua estrutura e arquitetura. O objetivo é aprimorar o atendimento que tem por tradição oferecer aos seus alunos, bem como a todo o município.

São anos de história, formação, transformação, crescimento, ensino e orgulho, tanto para ex-alunos, alunos, equipe de ensino, funcionários administrativos, como também a toda comunidade onde está erguida a instituição, que há 79 anos tem oferecido educação de qualidade aos moradores da cidade.



Fundada no dia 7 de abril de 1944, ainda como uma instituição particular, recebeu o nome de Cândido Mariano em homenagem ao indianista (presença de sentimentalismo e valorização das belezas naturais do Brasil), Cândido Mariano Rondon. Desde então, atravessou diversas fases tanto da educação brasileira, quanto de nome. Já foi Ginásio Estadual “Cândido Mariano”, Colégio Estadual “Cândido Mariano”, até que em 1998, recebeu o nome de Escola Estadual Cândido Mariano, título que carrega até hoje.



A obra, orçada em R$ 9.042.646,98, está sendo realizada pela empresa Trevo Engenharias, e os alunos poderão voltar a assistir aulas no prédio totalmente reformado, a partir do mês de agosto de 2023.

O Colégio Estadual Cândido Mariano, que é uma referência em educação, manteve sua qualidade até mesmo durante a pandemia, quando toda a equipe trabalhou empenhada em manter esse padrão de qualidade.

Empenho e qualidade de toda a equipe



Para a diretora do Colégio, Nilda Fátima Moraes de Oliveira Silva, essa qualidade é possível por meio do empenho de toda equipe envolvida nos diversos setores da educação, dentro da unidade escolar.

“Eu acredito que pega muito a questão do pertencimento. Eu não abro mão dessa palavra. As pessoas que são do Cândido, elas vestem a camisa, há essa preocupação. E quando nós somos cobrados, acaba sendo um estímulo. Mesmo com a pandemia, a professora Patrícia tem reforçado muito bem isso, nós conseguimos manter, não caímos. Então, enquanto algumas situações poderiam até dar a desculpa para nós cairmos, mas nós não caímos. Foi porque houve um pedagógico coeso, foi porque houve o professor, foi porque houve uma família. Porque de nada adianta também só a escola. A comunidade é muito participativa. A família, ela realmente coloca aqui porque acredita, porque quer. E a grande parte, porque alguém da família estudou aqui”.

Diretora Nilda Fátima Moraes de Oliveira Silva e a diretora adjunta, Patrícia Suziel



Obra vai ajudar a melhorar a qualidade do ensino



Para a diretora adjunta do Cândido Mariano, Patrícia Suziel Lima da Rocha Milagres, a qualidade do ensino no colégio, será ainda melhor no retorno após as obras.



“A expectativa é melhor ainda. Nós tivemos aí uma equipe muito empenhada, muito bem organizada. Nas condições de uma pandemia, nós sabemos que isso de certa forma dificultou muito a aprendizagem dos nossos estudantes, que já vieram para cá com uma defasagem muito grande, até na questão de alfabetização mesmo. Qual é a perspectiva que nós temos? As melhores possíveis. Porque nós temos uma boa equipe e teremos uma excelente estrutura”.

A educadora ainda destaca o referencial oferecido para a educação por meio da Cândido Mariano.

“Essa escola carrega uma marca muito grande de uma referência na educação aqui do nosso município. Então, a gente sabe que toda a comunidade, os alunos egressos, que estão hoje aí muito bem-sucedidos, que passaram por Cândido Mariano, estão nessa expectativa. Estão torcendo também, por esse futuro promissor com nossos alunos que entrarão aqui na nossa escola”.

Entrada da Escola está sendo reformada - Foto: Ronald Regis



A reforma, que vai completar um ano de execução no próximo mês de maio, vem aumentando a expectativa de todos os envolvidos no espaço de educação, à medida que vai se aproximando do término da obra.



A diretora do Colégio, Nilda Fátima Moraes de Oliveira Silva também vive essa expectativa que representa o sentimento de toda a equipe quanto de toda comunidade escolar.

“Agora em maio completamos um ano nessa reforma que, realmente é uma ansiedade da comunidade. O Cândido, como vocês sabem, ele é um ‘idoso’ de 79 anos. Então, é um presente maravilhoso que o governo proporciona a todos nós da comunidade. As expectativas são as melhores”.

Os alunos poderão voltar as aulas no prédio totalmente reformado, a partir do mês de agosto - Foto: Ronald Regis

A escola, que é uma sexagenária em plena atividade e vitalidade, já formou diversas gerações, que estão mundo afora aplicando o conhecimento recebido nos anos de estudos no Cândido Mariano. A disposição desse espaço do aprender, se dá pelo empenho de seu corpo discente e toda equipe administrativa, como destacou a diretora Nilda, que reconhece que Escola Estadual Cândido Mariano tem contribuído na construção de cidadãos, que levarão consigo o orgulho de ter pisado no chão dessa escola.

A frase popular, “só se torna professor, quem não quer sair da escola”, está no exemplo da própria Nilda Fátima Moraes de Oliveira Silva, que foi aluna do Cândido Mariano, atleta, professora, coordenadora e, agora, diretora.