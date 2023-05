Escola Franklin Cassiano está em reforma em Camisão

Divulgação

Mais uma unidade escolar de Aquidauana está sendo transformada! A Escola Municipal Franklin Cassiano, no distrito de Camisão está com a obra a todo vapor.

No segundo semestre do ano passado, o prefeito Odilon Ribeiro assinou a ordem de serviço autorizando a reforma geral da escola. A obra segue dentro do prazo e a previsão de entrega é para este ano.

“Não podíamos deixar de forma alguma de trazer esse benefício para a nossa escola de Camisão. Ela é histórica, é um local querido para a comunidade e, claro, as nossas crianças que estudam aqui merecem esse investimento, conforto e atenção”, completou o prefeito Odilon.

O prefeito Odilon Ribeiro confirmou que, além da reforma estrutural, a escola também ganhará um parquinho infantil e todas as salas terão ar-condicionado.

Atualmente, a Escola Municipal Franklin Cassiano funciona no período matutino, com 104 alunos, do pré 1 ao 9º ano e conta com 17 professores. Ela foi fundada em 16 de junho de 1947 e é uma das mais antigas da Rede Municipal de Aquidauana e a última reforma geral foi feita em 1986.

De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, a reforma abrange desde a parte elétrica e hidráulica, reforma do piso, pintura, troca de forro, troca de luminárias e reforma geral dos sanitários com acessibilidade. A reforma está sendo custeada com recursos próprios do município, no valor de R$ 412.544,21 mil.

Para esta obra acontecer, além do recurso municipal, a prefeitura contou com uma verba de R$ 50 mil reais, proveniente da devolução do duodécimo da Câmara Municipal de Aquidauana, na gestão do ex-presidente Wezer Lucarreli, atual líder do prefeito no legislativo.

SALA DE LEITURA E MOBILIÁRIO – Concomitante a reforma, a diretora Ana Fábia Damasceno informou que estão sendo investidos mais R$ 13 mil, do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE-CAMPO), para montar uma sala de leitura para uso dos alunos e da comunidade local.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a Escola Franklin Cassiano, após a reforma, a escola receberá carteiras novas, quadro branco, mesa para professores, freezer, geladeira e fogão.

Também por meio de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDE-MUNICIPAL), a escola já adquiriu vários materiais como tanquinho para lavar roupa, multiprocessador, forno micro-ondas, caixa de som, furadeira, espremedor de laranja, uma geladeira, soprador e material de expediente e pedagógico.