Escola no Pantanal de Corumbá é destelhada durante temporal

Escola destelhada / Foto: Divulgação

O temporal que atingiu a região do Paiaguás, no Pantanal de Corumbá, destelhou parte do Instituto Rural Escola das Águas, na terça-feira, 31. Os alunos estão de recesso durante do feriadão do Dia de Finados e a prefeitura avalia se suspenderá as aulas na segunda-feira, 6.

Em nota, a prefeitura informou que a unidade fica a 200 km da área urbana no município. A jornada para chegar à localidade é de 2 dias de barco e mais 8 horas de trator; ou 1 h de voo desde o aeroporto de Corumbá; ou ainda saindo de Coxim e percorrendo 340 quilômetros por estradas de chão.

"A Escola é uma parceria com o Instituto Escola das Águas e atualmente conta com 52 alunos e 5 professores. Conforme estabelecido pela parceria, a Prefeitura de Corumbá arca com o salário dos professores e a alimentação dos alunos."



O Instituto Escola das Águas é responsável pela equipe de apoio (monitores, cozinheira e limpeza). A Secretaria Municipal de Educação está em contato com a equipe local para avaliar os danos e programar os reparos necessários na unidade de ensino.