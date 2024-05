Escolagov oferece cursos de oratória e informática basica

A Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul) iniciou segunda-feira (20), os cursos de oratória e informática básica destinados a servidores públicos do Poder Executivo Estadual. As aulas acontecem presencialmente e estão sendo ministradas na sede da instituição.

As capacitações ofertadas pela Escolagov, seguem as diretrizes do Governo do Estado de valorização dos recursos humanos que integram a Administração Pública, por meio da qualificação permanente dos agentes públicos, com oferta de oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional e a melhoria dos serviços públicos.

De acordo com a titular da Escolagov, Ana Paula Assunção, mais que desenvolver pessoas, investir na formação do capital humano representa o cuidado com o presente e o futuro da Gestão Pública. “A promoção do desenvolvimento funcional do servidor público por intermédio de um programa permanente de capacitação é fundamental para uma administração pública mais eficiente, sustentável e eficaz, além de contribuir com o avanço do conhecimento e a formação especializada dentro dos setores do serviço público”, ressaltou.

O curso de Oratória, com carga horária de 20 horas/aula, segue até o dia 22 e conta com a participação de 20 servidores. O objetivo é proporcionar aos participantes o desenvolvimento de técnicas de comunicação eficazes e o aprendizado de diferentes técnicas de oratória.

A capacitação vai instruir como deve ser o contato visual e a postura de um orador, com apresentações teóricas e práticas de técnicas para o aperfeiçoamento da voz, expressão corporal, linguagem, objetividade e clareza na fala, além da organização do discurso e desempenho em sala de aula.