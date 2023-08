Escolas de Bonito arrecadam 1 tonelada de lixo eletrônico para gincanas educativas

Material arrecadado / Foto: Divulgação

Escolas de Bonito arrecadaram cerca de 1.103,6 kg de lixo eletrônico durante a gincana educativa para o meio ambiente e sustabilidade.

Todo o material foi entregue para destino regular do lixo. O caminhão da Recic.Le passa pelos bairros para coleta. Os moradores também podem descartar no Viveiro Municipal, as sucatas devem estar intactos e não desmontados.

"A SEMA e a Recic.le agradece imensamente o esforço de todo o corpo docente e discente das escolas BCG e Falcão, sobretudo porque o trabalho realizado em pouco tempo foi o suficiente para retirar da comunidade local uma grande quantidade de resíduos que um dia poderiam parar no aterro sanitário, deixando o território inteiro sujeito à contaminação por metais extremamente nocivos à saúde da biodiversidade da nossa região, fato este que inclui os moradores locais", disse o município.