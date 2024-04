Espaços públicos de MS serão 'aldeados' em comemoração ao dia dos Povos Indígenas

Governo de MS

A Subsecretaria de Políticas Públicas para Povos Originários, pasta ligada à SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), vai “aldear” os espaços públicos estaduais durante o mês de abril, em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas.

Orquestra, grupo de dança, comidas típicas e artesanato estão levando uma pequena amostra da grandeza da cultura das comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul até os órgãos governamentais.

A primeira ação itinerante foi realizada nessa quinta-feira (11), na Secretaria da Cidadania, no complexo de blocos do Governo do Estado onde funcionam Ageprev, Escolagov e Fundesporte.

Subsecretário de Políticas Públicas para Povos Originários, Fernando Souza, explica que o mês de abril é um momento não só de reflexão, como também de análise da luta dos povos indígenas no Brasil e da ocupação de espaços.

“Vamos passar com o nosso povo, através da música, dança e da culinária, em diversos espaços aqui do Governo, tanto no executivo quanto no legislativo e judiciário, no sentido de mostrar que nós existimos, que nós somos presentes aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, e assim promover uma interculturalidade entre as populações indígenas e a sociedade para que haja mais diálogo, mais respeito, mostrando também que há espaço para todo mundo, e que todos nós somos cidadãos”, pontua Fernando.

A orquestra indígena abriu a programação, seguida da introdução da dança Hiyokena Kipâe, que traduzido do terena significa dança da Ema, no estacionamento do prédio, apresentação típica terena que envolve 12 passos e leva até 1h40 minutos para ser apresentada. “Aqui nós fizemos apenas três passos, foi só mesmo uma introdução dessa dança de preparativo para a guerra e a volta da batalha”, explica o cacique da aldeia Vivendas do Bosque, Adolfo Loureiro.