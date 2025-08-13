Essencial Atacadista abre com cerca de 400 consumidores na porta em Anastácio

Multidão com cerca de 400 pessoas estava às portas do Essencial Atacado / (Foto Toninho Welton)

O Essencial Atacado abriu suas portas na manhã desta quarta-feira (13) no município de Anastácio, localizado na região noroeste de Mato Grosso do sul, na entrada do Pantanal Sul-Mato-Grossense.

O novo empreendimento fica há poucos metros da BR-262, na entrada da cidade, o que facilita a parada de viajantes e de consumidores de outros municípios da microrregião pantaneira de Aquidauana.

Uma multidão de consumidores estava a porta do atacarejo para aproveitar as promoções de inauguração. O sócio-proprietário Aparecido Rojo Duarte fez a saudação ao público e desejou boas compras.

Corte da fita inaugural foi feito pelos socios-proprietários Aparecido e Ademilço Rojo (Foto Toninho Welton)

Em seguida, o padre Carlos Eduardo da Silva Santos, da Paróquia de Nossa Senhora dos Livres, de Anastácio, proferiu a bênção. “Devemos comemorar quando a vitória de um, atinge muitos”, disse ao parabenizar os empreendedores Aparecido e Admilço Rojo.

Na sequência, houve o corte da fita inaugural e os consumidores adentraram o estabelecimento com seus carrinhos de compras. O pai, Francisco Florêncio Lira (96), e a filha Florência Barbosa Duarte (75), foram os primeiros. “Viemos de camisão (20 km) para aproveitar as promoções”, disse a filha.

Joelma Santana estava com dois carrinhos para ajudar a amiga, Eliane Soares Lipu, que possui um mercadinho na Aldeia Ipegue, em Aquidauana/MS. Lá dentro, os contratados que passaram pela seleção de quase 400 currículos, também estavam felizes e ansiosos.

Esencial Atacado possui mais de seis mil itens de produtos a disposição da população da região (Foto João Éric/O Pantaneiro)

“Ah, eu estou muito feliz. Meu primeiro trabalho de carteira assinada, né? Fiquei feliz pela oportunidade que eles me deram. Eu vou ser repositora”, disse Ágata Mariana Araújo. Assim como ela, são cerca de 130 diretos, mais outros 60 indiretos, chegando perto de 200, no total.

O essencial Atacado é uma empresa genuinamente anastaciana. “Os desafios foram imensos, não é fácil. É um investimento de grande monta e a gente espera a participação da população que venha conhecer o nosso espaço e veja o nosso atendimento, a qualidade dos nossos produtos e os valores que são cobrados aqui”, convida Aparecido Rojo.

E foi o que fez o motorista Jefferson Rodrigues de Freitas, que estava com o carrinho cheio: “viemos aproveitar o preço bom e colocar no estoque”. Iracy Gomes Rodrigues é comerciante, teve a mesma iniciativa e estava com seu carrinho quase cheio: “Quase cheio, vou ter que ir lá fora pegar outro. Esse daqui não vai caber”.

Essencial Atacado ganhou a preferência dos consumidores da região, a partir da inauguração, quarta-feira (13) (Foto Toninho Welton)

A carioca Luciana Romeiro Ventura, vendedora, disse que Anastácio mudou muito: “quando eu cheguei, há sete anos, era uma cidade meio parada, difícil de emprego, né? E hoje a gente tem visto que com esse empreendimento que está acontecendo em Anastácio, é emprego a mais na nossa cidade, né? Cidade de Anastácio está de parabéns, o Essencial também, sejam bem-vindos à cidade de Anastácio, que cresçam e dê bastante emprego pra população”.

A professora universitária, Janaína Nogueira Maia Carvalho, considerou o Essencial Atacado “excelente, um mercado que veio, acredito, para ficar, com produtos novos, sem contar que a mão de obra hoje, com essa dificuldade que nós estamos tendo, acredito que veio justamente para ajudar, porque amplia a mão de obra, o trabalho, o serviço, ajuda muito”.

Vereadores elogiam Essencial Atacado

O presidente da Câmara Municipal de Anastácio/MS, vereador Lincoln Pellicione, esteve presente em meio a multidão e considerou tudo “uma festa linda, maravilhosa, Anastácio ganha cada vez mais com empreendimentos desse porte. Tá de parabéns, o pessoal que tá investindo aqui no nosso município, de parabéns também o prefeito que sempre incentiva as empresas para virem para o nosso município”.

Já o vereador de Aquidauana, Valter Neves, apresentou os “parabéns aos empreendedores aqui desse supermercado. O Admilço, o Cido do Zero Hora, pessoas que acreditam aqui na cidade de Anastácio e que nós estamos sempre com as portas abertas para ajudar em tudo aquilo que for possível”.

Serviço:

Essencial Atacado

Rua Da Integração, 1836, Anastácio/MS

Horário de funcionamento:

De segunda a sábado - das 6h30 às 21h

e domingo das 6h30 ao meio-dia

Atacarejo e Distribuidora



