Está na lista? Confira última chamada para convocados no processo da CNH MS Social

Sede do Detran-MS / (Foto: Divulgação)

O Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul) divulgou nesta terça-feira (7) a segunda e última chamada para convocados no processo do programa CNH MS Social, para tirar a habilitação gratuita. Foram 39 candidatos chamados em Aquidauana e 24 em Anastácio.

Um dos editais convoca 94 candidatos que não compareceram na 1ª chamada para início do processo nos municípios de Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Paraíso das Águas e Paranaíba. Também em segunda chamada, o outro edital lista 82 candidatos dos municípios de Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti e Miranda.

Esses candidatos precisam comparecer na agência do Detran do município para o qual foi convocado, entre os dias sexta-eira (10) a 17 de março, conforme data e horário estipulado nas tabelas anexas à publicação, tendo em mãos original e cópia de documento oficial com foto.

Logo após a abertura do RENACH e captura da imagem, será agendada a avaliação psicológica. A coordenação do CNH MS Social reforça que é fundamental que os candidatos leiam o edital com atenção e compareçam para dar andamento ao processo. Os candidatos que não comparecerem estarão desclassificados.

Foram investidos mais de R$ 16 milhões no programa, destinado para moradores que se encaixam nos critérios, sem custo algum. Serão beneficiados 5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social com acesso gratuito à primeira habilitação, nas categorias A, B e AB, em todo o Estado.

Clique aqui e confira a lista completa.