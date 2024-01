Estádio de Bonito sofre vandalismo e furtos

Crimes serão investigados / Foto: Divulgação

O Estádio Municipal Aureste Félix Garcez, em Bonito, sofreu na noite de sexta-feira, 5, vandalismo e furtos. O local havia sido reparos recentemente de furtos na fiação elétrica em dezembro do ano passado.

A prefeitura emitiu uma nota de repúdio e irá investigar, junto aos órgãos competentes, a autoria dos crimes. O comunicado informa que vândalos depredaram as dependências do estádio, quebraram disjuntores, furtaram a fiação elétrica e materiais do banheiro, além de quebrarem toda a iluminação.

No fim do mês de dezembro, a Arena Sintética também sofreu com o ato, que também teve sua fiação elétrica furtada.