Estado contribui para melhorar a alfabetização da rede municipal nas 79 cidades

Bruno Rezende/ Portal do MS

Gestão municipalista, que pensa nas pessoas. Com este lema o Governo do Estado contribui diretamente para melhorar a alfabetização das escolas municipais nas 79 cidades do Mato Grosso do Sul. Este trabalho é feito por meio do programa “MS Alfabetiza”, que promove a formação e capacitação de professores, distribui materiais didáticos e ainda premia com recursos as escolas que se destacarem no ano.

Criado em 2021, o programa que é um sucesso no Estado tem adesão das 79 prefeituras, com atendimento a 800 escolas municipais, favorecendo 112 mil estudantes. Neste ano foram repassados R$ 3,6 milhões para premiarem as escolas de destaque (alfabetização) e também as com desempenho menor, para ajudá-las a mudar este patamar.

O programa é um exemplo de uma ação municipalista, que busca ajudar as prefeituras a oferecer uma melhor educação aos alunos da rede pública, principalmente nas turmas que estão na fase de alfabetização, que é um período fundamental no aprendizado.

“Estamos no caminho certo. Precisamos de todos engajados, por isso a parceria com os municípios e demais entidades é tão importante e funcionou bem. Afinal, o aluno é um só, e a nossa capacidade de articulação é determinante para o sucesso educacional, principalmente na fase de alfabetização. A educação para nossa gestão é prioridade”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Para o secretário de Educação, Hélio Daher, o MS Alfabetiza traz resultados efetivos para educação dos alunos. “É um programa com foco na alfabetização. O que importa é que a criança precisar ser alfabetizada. E temos dados que comprovam a melhoria dos índices de educação deste aluno. Já a premiação das escolas é um reconhecimento do trabalho realizado e um estímulo para continuação das ações. Agradeço as secretarias municipais em abraçar esta ação, porque o que importa para nós são as crianças, e elas merecem tudo de melhor que podemos oferecer”, completou.Neste ano a premiação foi de R$ 80 mil para cada uma das 30 escolas municipais de destaque, e R$ 40 mil as 30 escolas de menor desempenho no índice de avaliação, para que este recurso incentive as unidades a melhorar a performance no ano seguinte. No critério de avaliação está a presença dos alunos na sala de aula, avaliações e até audição dos alunos em relação a leitura. (Confira a lista das escolas)

O prefeito de Deodápolis, Valdir Luiz Sartor, elogiou o programa e destacou a importância da ajuda do Estado na cidade. “Esta parceria é fundamental para o município, pois melhora a qualidade da educação e da alfabetização dos nossos alunos. Sem dúvida é um programa que queremos continuar participando, pois traz resultados positivos e queremos aprofundar ainda mais a parceria com o Estado para fortalecer a educação na nossa cidade”.

Além da premiação para as escolas, outro eixo importante é oferta de material didático complementar, que chegou a todas as escolas municipais aos alunos do 1° ano e 2° ano do Ensino Fundamental. A Coletânea MS Alfabetiza ajuda os professores neste processo.